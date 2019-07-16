У «Траверз Компани» выявили дебиторскую задолженность на 9,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Траверз Компани» Динар Сибгатов сообщил о результатах дополнительной инвентаризации имущества должника.

Выявлена дебиторская задолженность на 9 млн 656 тысяч 347 рублей 93 копейки. Согласно акту инвентаризации, ООО «Актив-Центр» должно 9 млн 632 тысячи 347 рублей 93 копейки. Еще четыре организации, ООО «Креатив-Инвест», ООО «Грит Плюс», ООО «Полюс С» и ООО «Поляр», имеют задолженность по шесть тысяч рублей каждая. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ООО «Траверз Компани» Динар Сибгатов выставил на торги дебиторскую задолженность компании почти на 1 млрд рублей. «Траверз Компани» — в списке тех сомнительных организаций, которые Банк России поручил проверить сразу после ареста экс-главы «Татфондбанка» как связанные с ним фирмы.

