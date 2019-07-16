Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидемического порога

В Казани заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на уровне эпидемического порога. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по Татарстану.

В период с 8 по 14 июля в городе зарегистрировано 3476 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 28,1 случаев на 10 тысяч населения.

Всего по республике за неделю зарегистрировано 6877 случаев заболевания ОРВИ, показатель — 18,4 на 10 тысяч населения.

Напомним, ранее Роспотребназдор не рекомендовал купаться на двух пляжах Казани.