Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидемического порога
В Казани заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на уровне эпидемического порога. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по Татарстану.
В период с 8 по 14 июля в городе зарегистрировано 3476 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 28,1 случаев на 10 тысяч населения.
Всего по республике за неделю зарегистрировано 6877 случаев заболевания ОРВИ, показатель — 18,4 на 10 тысяч населения.
Напомним, ранее Роспотребназдор не рекомендовал купаться на двух пляжах Казани.Общество Татарстан
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