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Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидемического порога

09:52, 16.07.2019
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидемического порога
Фото: pixabay.com

В Казани заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на уровне эпидемического порога. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по Татарстану.

В период с 8 по 14 июля в городе зарегистрировано 3476 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 28,1 случаев на 10 тысяч населения.

Всего по республике за неделю зарегистрировано 6877 случаев заболевания ОРВИ, показатель — 18,4 на 10 тысяч населения.

Напомним, ранее Роспотребназдор не рекомендовал купаться на двух пляжах Казани.

Общество Татарстан
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