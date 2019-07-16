Жителя Татарстана задержали за кражу денег с банковской карты срочника на Алтае

В Горно-Алтайске полиция задержала 22-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

В ходе оперативных действий удалось установить, что молодой человек во время прохождения службу по призыву в воинской части узнал номер карты и ее код безопасности другого срочника. После окончания службы подозреваемый похитил средства с помощью мобильного приложения.

В ходе разбирательства злоумышленник не стал отпираться и признался в содеянном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, по итогам прошлого года в Татарстане мошенники украли деньги с 1 379 банковских карт.