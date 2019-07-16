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Бастрыкин предложил открыть следователям банковскую тайну на стадии проверок

05:43, 16.07.2019
Бастрыкин предложил открыть следователям банковскую тайну на стадии проверок
Фото: kremlin.ru

Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок без суда. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в России лица, проверяемые СК, часто предпринимают активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества.

«А с учетом того, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений помимо нашего ведомства является важнейшим направлением деятельности различных государственных структур — Счетной палаты, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, решать их следует совместными согласованными усилиями», — пояснил Бастрыкин в интервью газете «Известия».

Напомним, глава Следкома также отметил, что за 8 лет существования ведомства удалось привлечь более 5 тысяч коррупционеров.

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