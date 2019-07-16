Бастрыкин: Следком с момента создания привлек более 5 тысяч коррупционеров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что за 8 лет существования его ведомство привлекло к ответственности более 5 тысяч чиновников, депутатов и силовиков по обвинениям в коррупции. Он добавил, что в стране необходимо вернуть такой вид наказания коррупционеров как конфискация имущества.

«В их числе свыше 3 тыс. депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 — Следственного комитета», — рассказал глава СКР в интервью газете «Известия».

При этом только за тир месяца 2019 года арестовано имущество коррупционеров на сумму более 5,3 млрд рублей.

Согласно ранее опубликованным данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018 году 9 тыс. человек были осуждены за коррупционные преступления, тогда как полностью или частично по делам о коррупции были оправданы 128 человек. В отношении 1602 лиц дела о коррупции были прекращены по различным основаниям.