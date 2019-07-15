В Татарстане выставили на продажу управляющую компанию в сфере ЖКХ за 25 млн рублей

В Татарстане собственник выставил на продажу «рабочую крупную компанию в сфере ЖКХ». Заявленная стоимость — 25 млн рублей.

В стоимость входит офис, оборудование и техника. Управляющая компания «владеет 38% жилого фонда города с 157 тысячами человек», по данным объявления, размещенного на Avito. Сообщается, что задолженности и кредиты отсутствуют, продажей УК занимается собственник. Его представитель Сергей Кириллов пояснил «Реальному времени», что речь идет об управляющей компании в Альметьевске, в ведении которой треть жилого фонда города, преимущественно это новый жилфонд. Какая именно УК выставлена на продажу, представитель собственника не стал пояснять, заметив, что это возможно только при личной встрече.

