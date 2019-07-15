В Татарстане выставили на продажу управляющую компанию в сфере ЖКХ за 25 млн рублей
В Татарстане собственник выставил на продажу «рабочую крупную компанию в сфере ЖКХ». Заявленная стоимость — 25 млн рублей.
В стоимость входит офис, оборудование и техника. Управляющая компания «владеет 38% жилого фонда города с 157 тысячами человек», по данным объявления, размещенного на Avito. Сообщается, что задолженности и кредиты отсутствуют, продажей УК занимается собственник. Его представитель Сергей Кириллов пояснил «Реальному времени», что речь идет об управляющей компании в Альметьевске, в ведении которой треть жилого фонда города, преимущественно это новый жилфонд. Какая именно УК выставлена на продажу, представитель собственника не стал пояснять, заметив, что это возможно только при личной встрече.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым