«Желтые жилеты» попытались сорвать парад в честь Дня взятия Бастилии

Группа «Желтых жилетов» попыталась устроить демонстрацию во время военного парада, устраиваемого в Париже на День взятия Бастилии. Они собрались в начале Елисейских полей и встречали участников свистом и оппозиционными лозунгами.

Военного губернатора протестующие встретили пением речевки «On est la, on est la» — «мы здесь, мы здесь!», пишет «Коммерсант».

Демонстранты ожидали президента Эмманюэля Макрона, который должен был появиться на параде в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Проезд президента задержался, его встретили свистом и скандированием «Макрона в отставку».

Попытки прорваться к улице «Желтые жилеты» не сделали, полиция вытесняет их с Елисейских полей.