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В Альметьевске иномарка насмерть сбила женщину

11:27, 13.07.2019
В Альметьевске иномарка насмерть сбила женщину
Фото: pixabay.com

В ночь на субботу, 13 июля, в Альметьевске водитель машины сбил 44-летнюю женщину.

Инцидент случился на улице Бигаш после полуночи. Мужчина, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, следовал в направлении трассы Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Превысив скорость, он совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП местная жительница была доставлена в реанимацию, где позже скончалась, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.

Уточняется, что женщина двигалась по краю проезжей части в попутном направлении движения автомобилей без светоотражающих элементов.

Напомним, вчера на трассе Уфа — Оренбург в ДТП пострадали шесть человек.

Происшествия Татарстан
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