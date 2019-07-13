В Альметьевске иномарка насмерть сбила женщину

В ночь на субботу, 13 июля, в Альметьевске водитель машины сбил 44-летнюю женщину.

Инцидент случился на улице Бигаш после полуночи. Мужчина, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, следовал в направлении трассы Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Превысив скорость, он совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП местная жительница была доставлена в реанимацию, где позже скончалась, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.

Уточняется, что женщина двигалась по краю проезжей части в попутном направлении движения автомобилей без светоотражающих элементов.

Напомним, вчера на трассе Уфа — Оренбург в ДТП пострадали шесть человек.