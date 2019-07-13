В Альметьевске иномарка насмерть сбила женщину
В ночь на субботу, 13 июля, в Альметьевске водитель машины сбил 44-летнюю женщину.
Инцидент случился на улице Бигаш после полуночи. Мужчина, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, следовал в направлении трассы Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Превысив скорость, он совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП местная жительница была доставлена в реанимацию, где позже скончалась, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.
Уточняется, что женщина двигалась по краю проезжей части в попутном направлении движения автомобилей без светоотражающих элементов.
Напомним, вчера на трассе Уфа — Оренбург в ДТП пострадали шесть человек.Происшествия Татарстан
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