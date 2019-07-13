Власти Венесуэлы подписали соглашение с российским автопроизводителем

Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей. Об этом заявил вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами в эфире государственного телевидения.

По его словам, эта сделка «представляет глобальный интерес» для обеих сторон. Он подчеркнул, что Венесуэла имеет один из крупнейших автопарков в Латинской Америке.

Однако Эль-Аиссами не уточнил название российского предприятия. Также политик отметил, что в ближайшее время пройдут переговоры в Китае по созданию альянса с местными производителями автомобилей.

Напомним, в конце июня в Венесуэле случилась новая попытка госпереворота. Группа людей хотела захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля и провозгласить его президентом Венесуэлы. Участники госпереворота были задержаны.



