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День в истории: старт первого ЧМ по футболу, основание Центробанка, создание ТОСЭР в Менделеевске

00:15, 13.07.2019
День в истории: старт первого ЧМ по футболу, основание Центробанка, создание ТОСЭР в Менделеевске
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 13 июля.

В 1728 году русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт Берингов пролив.

В 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное путешествие с запада на восток.

В этот день в 1882 году в России начали работу первые телефонные станции.

В 1930 году в Уругвае стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу.

В 1973 году вышел первый альбом группы Queen.

В 1990 году основан Центральный банк Российской Федерации.

В 2018 году Министерство экономического развития РФ одобрило создание ТОСЭР в Менделеевске.

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