День в истории: старт первого ЧМ по футболу, основание Центробанка, создание ТОСЭР в Менделеевске
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 13 июля.
В 1728 году русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт Берингов пролив.
В 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное путешествие с запада на восток.
В этот день в 1882 году в России начали работу первые телефонные станции.
В 1930 году в Уругвае стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу.
В 1973 году вышел первый альбом группы Queen.
В 1990 году основан Центральный банк Российской Федерации.
В 2018 году Министерство экономического развития РФ одобрило создание ТОСЭР в Менделеевске.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым