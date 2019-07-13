День в истории: старт первого ЧМ по футболу, основание Центробанка, создание ТОСЭР в Менделеевске

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 13 июля.

В 1728 году русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт Берингов пролив.

В 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное путешествие с запада на восток.

В этот день в 1882 году в России начали работу первые телефонные станции.

В 1930 году в Уругвае стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу.

В 1973 году вышел первый альбом группы Queen.

В 1990 году основан Центральный банк Российской Федерации.

В 2018 году Министерство экономического развития РФ одобрило создание ТОСЭР в Менделеевске.

