Эксперт прокомментировал статью Bloomberg о том, что Путин станет премьером

Парламентская реформа может привести к дестабилизации и политическим проблемам, о чем уже говорит опыт других стран. Об этом заявил политолог Глеб Кузнецов, комментируя данные Bloomberg о якобы планируемой парламентской реформе в России.

Он подчеркивает, что это абсолютно неадекватный вброс. «Изменить предвыборное законодательство вполне реально, потому что у нас каждые выборы проводятся по новым правилам и не было еще никогда такого случая, чтобы закон не менялся к новым выборам Госдумы. Но называть это парламентской реформой с далеко идущей целью очень странно», — цитирует «РИА Новости» Кузнецова.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил о том, что Кремль собирается изменить избирательное законодательство для того, чтобы президент РФ Владимир Путин мог остаться у власти после окончания текущего срока.

