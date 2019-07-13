Журналисты из Китая посетят в Казани туристические объекты, связанные с Лениным

Представители туроператоров и журналисты из китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян побывают в Татарстане в рамках рекламно-информационного тура, который проведет Госкомитет РТ по туризму.

С 14 по 19 июля гости из Китая посетят туристические объекты Казани. В программе также путешествие на остров-град Свияжск и в Болгар, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее уже сообщалось, что правительство Татарстана проведет ознакомительные туры для сотрудников туристических агентств и ведущих СМИ Китая. Об этом рассказывал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

