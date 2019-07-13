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Журналисты из Китая посетят в Казани туристические объекты, связанные с Лениным

03:34, 13.07.2019
Журналисты из Китая посетят в Казани туристические объекты, связанные с Лениным
Фото: realnoevremya.ru

Представители туроператоров и журналисты из китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян побывают в Татарстане в рамках рекламно-информационного тура, который проведет Госкомитет РТ по туризму.

С 14 по 19 июля гости из Китая посетят туристические объекты Казани. В программе также путешествие на остров-град Свияжск и в Болгар, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее уже сообщалось, что правительство Татарстана проведет ознакомительные туры для сотрудников туристических агентств и ведущих СМИ Китая. Об этом рассказывал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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