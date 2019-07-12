Соцсети: в Татарстане школы заставляют детей становиться самозанятыми

В Татарстане родительский комитет одной из школ распространил просьбу регистрировать детей в качестве самозанятых.



«Родительский комитет нашего класса оповестил нас (или озадачил — как правильно назвать не знаю). В общем, просят зарегистрировать наших детей в госуслугах как самозанятых. Мотивируя это тем что многим (7 класс) уже 14 лет, они получили паспорт и ВОЗМОЖНО!!! подрабатывают», — говорится в сообщении группы «Родительское сообщество Татарстана» (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим. ред.).

Номер школы и ее местонахождение не уточняются.

Ранее «Реальное время» писало о правовых, психофизиологических аспектах самозанятости несовершеннолетних.

По состоянию на 8 июля в Татарстане зарегистрировано 18 тыс. самозанятых граждан. Большинство из них зарегистрировались в Казани — 5 920 человек. В Набережных Челнах работают более 1 800 самозанятых, в Нижнекамском районе — 736, в Альметьевском — 644, в Зеленодольском — 620, в Елабужском — 427.