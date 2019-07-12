Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом погибших в ДТП

Фото: 02.мвд.рф

На территории Башкирии по итогам первых шести месяцев текущего года зарегистрировано 1 707 автомобильных аварий. Данные привели в региональном ГУ МВД.

Всего в ДТП погибли 178 человек: 91 житель скончался в результате столкновений на дорогах, при наездах на пешеходов погиб 41 человек, 25 человек умерли при опрокидываниях машин. Травмы получили 2 175 граждан.

Наибольшая тяжесть последствий приходится на Туймазинский район Башкирии, там погибли 18 человек. В Иглинском районе от травм, полученных в авариях, скончались 13 человек, в Уфе — 12 человек.

Отмечается, что в 2019 году наблюдается снижение показателей по числу ДТП, смертности и количеству пострадавших.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что хочет внедрить в регионе «новую культуру вождения».