Главное к утру: переговоры Путина и Зеленского, имущество Мусина и алкоголь в Дубае

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 12 июля.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первые переговоры. Они обсудили по телефону ситуацию на Донбассе.

Финансовый управляющий банкротящегося экс-владельца ТФБ Роберта Мусина опубликовал данные об имуществе бывшего банкира. Судя по данным инвентаризации, у него остались только квартира в центре Казани, машино-место и акции меньше чем на 10 тысяч рублей.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов дали послабления туристам. Гостям Дубая будут предоставлять бесплатную лицензию на спиртное. Разрешение на месяц будут получать туристы старше 21 года, не исповедующие ислам.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил отказаться от видеокамер на избирательных участках. Он считает, что правильнее привлечь больше наблюдателей.

Главой Гидрометцентра России стал Александр Снытко, ранее он занимал пост руководителя департамента перспективного развития «Ростелекома».



Новые положения закона «О национальной платежной системе» угрожают уходом из России международных платежных систем (МПС). Это может привести к невозможности рассчитаться российскими картами за рубежом.

