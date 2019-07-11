Итоги дня: заключительное заседание Госсовета РТ пятого созыва, домашний арест мужа беглой кассирши, уход генконсула Турции в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 июля.

Сегодня прошло заключительное заседание Государственного совета Татарстана пятого созыва. За пять лет его работы было проведено 49 заседаний, на которых было рассмотрено более 1989 вопросов.

Орджоникидзевский районный суд Уфы отправил под домашний арест на два месяца мужа беглой кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже более 20 млн рублей, Марата Хайруллина. Ему предъявлено обвинение в краже.

Также сегодня Верховный суд Башкирии оставил под арестом саму Хайруллину.

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении жителя Нурлата Идриса Садыкова, который ранее в СМИ заявил о неделях рабства у братьев-полицейских. Лишь когда сестра Садыкова обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину отпустили.

Генконсул Турции в Татарстане Ахмет Садык Доган объявил о своем уходе, сославшись на истекающий двухлетний срок полномочий. Правда, на самом деле этот срок закончится только в январе 2020 года, а дипломат уезжает уже в ближайшие недели. Что же стоит за решением Анкары отозвать дипломата, как оценивают его вклад в нашей республике и кто сможет его заменить — подробнее в материале «Реального времени».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». При пожаре погиб один человек.

Казанский футбольный клуб «Рубин» представил четыре комплекта формы на сезон 2019/20. Техническим спонсором казанцев является компания Jako.