МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 11 и 12 июля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 21.00 11 июля до 21.00 12 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время местами ожидается гроза с кратковременным усилением южного ветра до 15—18 м/с, сообщает МЧС.

Напомним, что 11 июля синоптики прогнозируют в Татарстане переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. При грозе возможен порывистый ветер до 15—18 м/с. Днем воздух прогреется до 20—25°С.