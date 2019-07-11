Главное к утру: утечка в Ozon, увольнение чиновника Росстата и налоги табачных компаний

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 11 июля.

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Ozon допустил масштабную утечку. Более 450 тысяч e-mail и паролей пользователей оказались в открытом доступе.



Из-за досрочной публикации данных Росстата уволился один из его сотрудников. В отставку подал глава межрегионального центра ведомства Евгений Сычев.

Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей платы по акцизам. В ведомстве уверены, что производителям удалось избежать уплаты такой суммы благодаря сезонным повышениям закупок.

С начала года в Татарстане на пожарах погибли 27 пенсионеров. Это самый большой показатель среди всех категорий населения. На людей пожилого возраста приходится 31% от общего числа погибших в этом году. Всего в 2019 году на пожарах погибли 87 человек.