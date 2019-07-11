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Сегодня запланирована встреча Путина с президентом Боливии

02:36, 11.07.2019
Сегодня запланирована встреча Путина с президентом Боливии
Фото: kremlin.ru

На 11 июля запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Боливии Эво Моралеса.

Планируется, что главы государств обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, стороны обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам. По итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее президент Боливии высказывался против антироссийских санкций США.

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