Итоги дня: задержание мужа беглой кассирши, начало регистрации кандидатов в Госсовет РТ, Кубок мира по хайдайвингу — 2020 в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 июля.

ЦИК РТ начал регистрацию списков кандидатов в депутаты Госсовета РТ на ближайшие выборы. Первым стал список от реготделения «Единой России», насчитывающий 55 кандидатов. Этот список — крупнейший из заверенных, но по количеству выдвинутых по спискам кандидатов ЛДПР и справедливороссы догоняют единороссов, а по количеству выдвинутых одномандатников «Единая Россия» и вовсе на четвертом месте. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня в аэропорту Уфы задержали супруга кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже более 20 млн рублей, Марата Хайруллина. Он подозревается в соучастии в краже. По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на результаты спортивных состязаний.

Казань примет Кубок мира по хайдайвингу в 2020 году. Также столица Татарстана снова претендует на проведение чемпионата мира по водным видам спорта.

СМИ сегодня сообщили, что извинения Тбилиси и позиция президента РФ Владимира Путина по санкциям против Грузии могут изменить ситуацию в отношениях двух стран и запрет на авиасообщение может быть отменен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что еще рано говорить о возобновлении полетов в Грузию.

В дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях Татарстана пройдут проверки. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали многочисленные жалобы жителей на нарушение прав детей на доступное дошкольное образование, при организации приема учащихся в первый и десятый классы.

Депутаты из Санкт-Петербурга внесли в Государственную думу поправки о привлечении к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.