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В России запустили новую программу финподдержки для малых инновационных предприятий

17:02, 10.07.2019
В России запустили новую программу финподдержки для малых инновационных предприятий
Фото: Pxhere.com

Фонд содействия инновациям запустил новую программу финансовой поддержки предпринимателей — «Корпорация». В рамках нее малым предприятиям, задействованным в разработке и создании инновационной продукции под задачи крупнейших российских корпораций, планируется оказать поддержку в размере до 50 млн рублей.

Участник конкурса должен получить 100% софинансирование из внебюджетных средств. В нем могут принимать участие предприятия, имеющие подтверждение заинтересованности в создаваемом продукте от потенциального заказчика, а также подтвержденный опыт реализации проектов по схожей тематике и/или в смежных областях, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее Минэкономики Татарстана рассказало об итогах первого полугодия реализации нацпроекта МСП. Так, увеличилось количество предпринимателей. Прирост составил 4,4 тысячи, на данный момент в республике 163,7 тысячи бизнесменов.

Бизнес
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