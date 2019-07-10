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Минкульт России подал в суд на казанские «Гамма Стройпроект» и «Стройсервис»

10:49, 10.07.2019
Минкульт России подал в суд на казанские «Гамма Стройпроект» и «Стройсервис»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана принял два иска от Приволжского управления Минкульта РФ. Они поданы к казанским компаниям «Гамма Стройпроект» и «Стройсервис».

Оба заявления поданы 9 июля, следует из материалов суда. Однако подробности пока не разглашаются.

Согласно документам Министерства культуры РФ, в июне 2019 года на обе строительные компании заведены административные производства по статье о лицензировании деятельности по сохранению памятников истории.

БизнесОбщество Татарстан
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