Минкульт России подал в суд на казанские «Гамма Стройпроект» и «Стройсервис»

Арбитражный суд Татарстана принял два иска от Приволжского управления Минкульта РФ. Они поданы к казанским компаниям «Гамма Стройпроект» и «Стройсервис».

Оба заявления поданы 9 июля, следует из материалов суда. Однако подробности пока не разглашаются.

Согласно документам Министерства культуры РФ, в июне 2019 года на обе строительные компании заведены административные производства по статье о лицензировании деятельности по сохранению памятников истории.