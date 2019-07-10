Новости общества

10:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минкульт Татарстана готов потратить 0,8 млн рублей на печать книги «Забытая Казань»

09:24, 10.07.2019 1
Минкульт Татарстана готов потратить 0,8 млн рублей на печать книги «Забытая Казань»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Министерство культуры Татарстана ищет типографию, которая напечатает книгу «Забытая Казань». Начальная цена контракта составляет 792,4 тысячи рублей.

Контракт предполагает выпуск 3 тысяч экземпляров книги. Она содержит 224 страницы и основана на коллекции открыток А.И. Дубина, следует из техзадания, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно сообщению, заявки принимаются с 9 по 17 июля.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:02
    зачем такой гигантский тираж? Будет валяться на скаладах и в магазины не попадет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров