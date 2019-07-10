Минкульт Татарстана готов потратить 0,8 млн рублей на печать книги «Забытая Казань»
Министерство культуры Татарстана ищет типографию, которая напечатает книгу «Забытая Казань». Начальная цена контракта составляет 792,4 тысячи рублей.
Контракт предполагает выпуск 3 тысяч экземпляров книги. Она содержит 224 страницы и основана на коллекции открыток А.И. Дубина, следует из техзадания, опубликованного на сайте госзакупок.
Согласно сообщению, заявки принимаются с 9 по 17 июля.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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