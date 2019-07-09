Итоги дня: отказ Путина вводить санкции против Грузии, «Мостотрест» Ротенберга построит мост через Свиягу, новые обыски в «Красном и белом»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 июля.

Государственная дума единогласно рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии в связи с «антироссийскими провокациями» и внести соответствующие предложения президенту РФ. Однако Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.

Сегодня Алексей Кудрин отчитался в Госдуме о работе Счетной палаты за 2018 год — ведомство политик возглавил в мае прошлого года. В своем докладе Кудрин назвал «критическую черту» в потребительском кредитовании россиян, привел данные по коррупции, колоссальным затратам в сфере госзакупок — на нее пришлось более трети от всех нарушений, а также остановился на проблеме большого числа долгостроев. «Реальное время» собрало топ-10 важных итогов и фактов в работе палаты за указанный период.

ПАО «Мостотрест» заключило контракт на строительство, а также реконструкцию мостового перехода через Свиягу в Татарстане на 757-м км автомобильной дороги М-7 «Волга». Стоимость работ составит 4,7 млрд рублей. Основным акционером «Мостотреста» является АО «ТФК-Финанс», которым владеет ООО «Стройпроектхолдинг». Последняя компания принадлежит Аркадию Ротенбергу.

Правительство утвердило перечень из 19 воздушных пунктов пропуска через российскую границу вооружения, военной техники и имущества. В список также вошли аэропорты и аэродромы Казани, Самары, Оренбурга, Ульяновска.

Полиция и налоговая служба вновь организовали обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске.

Замдиректора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по региону — главного судебного пристава Чувашии. Им стал татарстанец Анвар Закиров.

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.

В Казани прошли сильная гроза и ливни. В соцсетях стали появляться снимки и видеозаписи затопленной столицы Татарстана. Подробнее — в подборке «Реального времени».