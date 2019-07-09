Появилось видео ДТП в Абхазии, в котором пострадали казанцы

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В Сети опубликовали кадры аварии в районе Цитрусового совхоза Гагрского района Абхазии, в результате которого пострадали девять человек. Видео выложил Instagram-аккаунт «23 РЕГИОН — Краснодар».

По данным МВД, водитель автомобиля Volkswagen Crafter при пересечении Пицундской шоссейной дороги с односторонним движением столкнулся с Mercedes-Benz. 15 пассажиров Volkswagen и водители были направлены в медучреждения Гагрского района, из которых после осмотра отпущены шесть пассажиров и оба водителя, а девять человек оставлены под наблюдением медиков.

Напомним, что сегодня в результате аварии в окрестностях Пицунды в Абхазии пострадали девять туристов из России. Среди получивших ушибы и порезы от разбитого стекла — жители Казани, Санкт-Петербурга и Астрахани.