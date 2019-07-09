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В Москве осуждены трое членов ИГ за попытку теракта

11:56, 09.07.2019
В Москве осуждены трое членов ИГ за попытку теракта
Фото: pixabay.com

Московский окружной военный суд вынес приговор трем сторонникам «Исламского государства» (запрещено в России).

Фигуранты дела обвинялись в участии в террористическом сообществе, попытке теракта и вербовке сторонников.

Подсудимые готовили несколько терактов на территории Москвы и области. В момент задержания летом прошлого года они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ, передает ТАСС.

В итоге Анзор Тлупов был приговорен к 13 годам лишения свободы, Манучехр и Бахтовар Туйчиевы получили соответственно 10 и 15 лет колонии.

Все члены организации будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, ранее ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Саратове, который готовился членом ИГ (запрещено в России).

Общество
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