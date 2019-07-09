В Москве осуждены трое членов ИГ за попытку теракта
Московский окружной военный суд вынес приговор трем сторонникам «Исламского государства» (запрещено в России).
Фигуранты дела обвинялись в участии в террористическом сообществе, попытке теракта и вербовке сторонников.
Подсудимые готовили несколько терактов на территории Москвы и области. В момент задержания летом прошлого года они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ, передает ТАСС.
В итоге Анзор Тлупов был приговорен к 13 годам лишения свободы, Манучехр и Бахтовар Туйчиевы получили соответственно 10 и 15 лет колонии.
Все члены организации будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Напомним, ранее ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Саратове, который готовился членом ИГ (запрещено в России).Общество
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