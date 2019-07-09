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Маршрутка с российскими туристами попала в ДТП в Абхазии, среди пострадавших — казанцы

08:00, 09.07.2019 1
Маршрутка с российскими туристами попала в ДТП в Абхазии, среди пострадавших — казанцы
Фото: pixabay.com

В результате аварии в окрестностях Пицунды в Абхазии пострадали девять туристов из России.

Инцидент произошел в понедельник утром, 8 июля, информация о ДТП появилась сегодня. Маршрутка Volkswagen, в которой находились 15 пассажиров, столкнулась с легковым автомобилем и опрокинулась на бок.

Среди получивших ушибы и порезы от разбитого стекла — жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. Семь человек были госпитализированы, погибших нет, сообщает «РИА Новости».

В настоящее время причины аварии уточняются.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:16
    О эти абхазские водители, любят гонять, этого у них не отнять
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