Главное к утру: новые законы в ПФО, жалобы на службу судебных приставов в Казани, акции протеста в Грузии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 июля.

Между турецкой компанией Kozuva Group и Агентством инвестиционного развития Татарстана подписано соглашение о строительстве грузового терминала в аэропорту Казани. Подписание состоялось на X Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Жители Казани пожаловались в соцсетях на работу службы судебных приставов. В сообщении говорится, что приставы могут дважды списать задолженность с карты должника. Якобы и после добровольной оплаты долг будет висеть в базе.

Опубликованы законы, которые начали действовать в июле в регионах ПФО. Среди них — штрафы водителям, которые не рассчитались за платную парковку, в Самарской области, в Удмуртии изменились правила бесплатной выдачи земельных участков и другое.

Российский бизнес предлагает Минэкономразвития РФ компенсировать инвесторам, которые строят туристические объекты, затраты на ЖКХ-инфраструктуру, субсидировать энергозатраты на подогрев бассейнов, обнулить некоторые налоги и помочь с рекламой за рубежом.

В Тбилиси состоялась акция протеста перед зданием частной телекомпании «Рустави-2», в ней принимают участие люди, возмущенные поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.