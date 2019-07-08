Итоги дня: назначение Евкурова замминистра обороны, авиарейсы из Казани в Будапешт, возможный запрет ввоза вина из Грузии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны РФ. Также ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

Сегодня стало известно, что венгерская авиакомпания Wizz Air начнет выполнять прямые рейсы из Казани в Будапешт. Первый перелет запланирован на 30 октября. Полеты будут проходить два раза в неделю — в среду и воскресенье. Время в пути составит около 2,5 часа.

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене 12 июля телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия 1». Причиной этого стали угрозы физической расправы, поступающие журналистам канала и их родным. Генеральная прокуратура Украины назвал подготовку телеканалом NewsOne телемоста покушением на государственную измену. Возбуждено уголовное дело.

Члены Совета Госдумы высказались за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави 2" Георгия Габунии, который в эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.

Кроме того Совет Госдумы поднял вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Ростуризм сообщил, что на данный момент все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись в РФ. Из них: 1359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления».

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) признала, что — оно внесло данные в Единую базу статистической информации до их подтверждения, пишетРБК.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил провести служебное расследование о преждевременном появлении данных Росстата на сайте ЦБ. В Росстате в свою очередь сообщили, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени «по вине одного из подведомственных учреждений».

Суд Сармановского района Татарстана прекратил административное дело против местного жителя Максима Семина, возбужденное по факту оскорбления власти. Согласно материалам дела, в конце марта мужчина под именем «Злой помбур» опубликовал в паблике «Типичный Джалиль» в социальной сети «ВКонтакте» высказывания, которые содержали в себе негативную оценку деятельности политической партии. Речь идет о «Единой России».