В Казани полиция задержала трех разбушевавшихся посетителей бара — видео

Накануне компания из трех человек завершила вечер, начавшийся в одном из круглосуточных баров Казани, в отделении полиции.

Видео телеканала «Татарстан-24"

Один из посетителей рюмочной в какой-то момент упал на пол, администраторам заведения пришлось вызывать охрану. Через несколько минут на защиту приятеля встали двое других мужчин. Началась драка, которую остановил экипаж ППС. Три посетителя бара провели остаток ночи в полицейском участке, сообщает телеканал «Татарстан-24".

Напомним, ранее прокуратура Татарстана опубликовала результаты проверки по факту массовой драки, произошедшей утром 20 июня перед зданием военкомата в поселке ЗЯБ Набережных Челнов.

