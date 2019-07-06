В Пензенской области завершили предварительное расследование дела в отношении преступного сообщества из 21 человека

Следователями Пензенской области закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, участников которого обвиняют в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном образовании юридических лиц.

В сообщество входил 21 человек. Установлено, что злоумышленники через созданную ими сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на банковские счета. Это делалось под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ.

Позже деньги снимали со счетов и возвращали заказчикам наличными с удержанием комиссии. Ее размер составлял не менее 4% от зачисленных сумм. Таким образом, из легального оборота было выведено 1,7 млрд рублей. Доход, полученный преступной организацией, превысил 70 млн рублей, сообщается на официальном портале МВД РФ.

Предполагаемый организатор и пять активных участников находятся под стражей, еще один участник под домашним арестом. Остальные — под подпиской о невыезде.