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8 июля будет принято кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда

12:07, 06.07.2019
8 июля будет принято кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда
Фото: uralfo.gov.ru

8 июля на оперативном совещании будет принято кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву.

Об этом рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов. Он подчеркнул, что сейчас работа идет в обычном режиме, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Его обвиняют в госизмене. Он пробудет в СИЗО до 4 сентября. Материалы его уголовного дела проходят под грифом «секретно».

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