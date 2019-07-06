8 июля будет принято кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда

8 июля на оперативном совещании будет принято кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву.

Об этом рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов. Он подчеркнул, что сейчас работа идет в обычном режиме, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Его обвиняют в госизмене. Он пробудет в СИЗО до 4 сентября. Материалы его уголовного дела проходят под грифом «секретно».