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Музеи Татарстана могут выиграть в конкурсе проектов с размером грантового фонда 45 млн рублей

11:18, 06.07.2019
Музеи Татарстана могут выиграть в конкурсе проектов с размером грантового фонда 45 млн рублей
Фото: russian.rt.com

Фонд Потанина заявил о поддержке специалистов и организаций, которые могут сделать музей современным открытым общественным институтом.

Конкурс проектов инициативы «Музей. Сила места» даст возможность музеям выйти за рамки традиционной практики. Размер грантового фонда — 45 млн рублей. Более подробная информация размещена на официальном портале Фонда Потанина, сообщает пресс-служба министерства культуры Татарстана.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел обновленную музейную экспозицию в музее истории татарской литературы. Глава республики распорядился, чтобы музей включили в туристическую карту Казани.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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