Музеи Татарстана могут выиграть в конкурсе проектов с размером грантового фонда 45 млн рублей
Фонд Потанина заявил о поддержке специалистов и организаций, которые могут сделать музей современным открытым общественным институтом.
Конкурс проектов инициативы «Музей. Сила места» даст возможность музеям выйти за рамки традиционной практики. Размер грантового фонда — 45 млн рублей. Более подробная информация размещена на официальном портале Фонда Потанина, сообщает пресс-служба министерства культуры Татарстана.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел обновленную музейную экспозицию в музее истории татарской литературы. Глава республики распорядился, чтобы музей включили в туристическую карту Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым