Верховный суд РФ впервые разрешил прочесть дело нереабилитированного родственника

Впервые Верховный суд РФ удовлетворил иск родственника репрессированного, которому до этого отказали в доступе к архивным материалам. Основание отказа — осужденный не был реабилитирован.

ВС РФ позволил Георгию Шахету, деда которого расстреляли в 1933 году, ознакомиться с уголовным делом родственника. Важно отметить, что с 1992 года было отказано в реабилитации почти млн человек, сообщает «Коммерсантъ». Эксперты суда считают, что решение суда поможет их родным получить архивную информацию. Случай Шахета называют прецедентом.