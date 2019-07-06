Новости общества

08:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Верховный суд РФ впервые разрешил прочесть дело нереабилитированного родственника

07:41, 06.07.2019
Верховный суд РФ впервые разрешил прочесть дело нереабилитированного родственника
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Впервые Верховный суд РФ удовлетворил иск родственника репрессированного, которому до этого отказали в доступе к архивным материалам. Основание отказа — осужденный не был реабилитирован.

ВС РФ позволил Георгию Шахету, деда которого расстреляли в 1933 году, ознакомиться с уголовным делом родственника. Важно отметить, что с 1992 года было отказано в реабилитации почти млн человек, сообщает «Коммерсантъ». Эксперты суда считают, что решение суда поможет их родным получить архивную информацию. Случай Шахета называют прецедентом.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров