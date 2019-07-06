Глава BMW уйдет в отставку в 2020 году

Председатель совета директоров концерна BMW Харальд Крюгер намерен покинуть свой пост в 2020 году. Он объявил о намерении не оставаться на второй срок.

«Председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер сегодня сообщил, что не станет претендовать на второй срок», — говорится в официальном сообщении компании.

Крюгер намерен попробовать себя в новых проектах и областях, передает CNN.

Полномочия 53-летнего Крюгера истекают в конце апреля 2020 года. Вопросы, связанные с назначением преемника, будут обсуждаться на заседании управляющих в следующем месяце.

Крюгер работает в BMW с 1992 года. На должность главы концерна он был назначен в 2015 году.