День в истории: Универсиада в Казани, дни рождения Буша и Сталоне, а также День поцелуев

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 6 июля:

Именно 6 июля 2013 года в Казани открылась XXVII Всемирная летняя Универсиада. Это событие дало сильный толчок в развитии не только города, но и Татарстана.

Сегодня празднуется Всемирный день поцелуя, а также Международный день кооперативов и День столицы Казахстана. Последнее связано с переносом столицы из Алма-Аты в Акмолу в 1997 году. Парламент страны утвердил это решение именно 6 июля. С тех пор город был переименован в Астану, а затем в Нурсултан.

В 1661 году в этот день был основан Иркутск.

Дата знаменательна и там, что в 1785 году Конгресс США принял решение о названии национальной валюты. С тех пор американской валютой стал доллар.

6 июля 1923 года официально вступили в силу решение о создании СССР и Конституция СССР.

Группа Jefferson Airplane была создана 6 июля 1965 года.

Ровно через восемь лет Queen выпустила сингл Keep Yourself Alive.

В этот день родились шотландский моряк Джон Пол Джонс (1747 г.), ставший впоследствии контр-адмиралом российского флота, император Николай I (1796 г.) и футболист Роман Широков (1981 г.). Кроме того, 6 июля отмечаются дни рождения художницы Фриды Кало (1907), президента США Джорджа Буша-младшего (1946 г.), актер Сильвестр Сталлоне (1946 г.), рэп-исполнитель 50 Cent (наст. имя Кёртис Джексон, 1975 г.).

Также 6 июля является днем смерти анархиста Нестора Махно (1934 г.), писателя Уильяма Фолкнера (1962 г.), музыканта Луи Армстронга (1971 г.), актрисы Нонны Мордюковой (2008 г.). Кроме того, в 2018 году в этот день был казнен основатель запрещенной в России японской тоталитарной секты «Аум синрикё» Сёко Асахара.

Напомним, что 6 июля 2009 года скончался уроженец Казани, известный писатель Василий Аксенов.