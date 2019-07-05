Задержанным по подозрению в госизмене оказался помощник полпреда президента РФ
Суд попросил арестовать Александра Воробьева, задержанного по подозрению в государственной измене.
В суде он заявил, что работает помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, пишет «Интерфакс».
На сайте УрФО, действительно, есть информация о Воробьеве. Он был назначен помощником в июле 2018 года.
Стоит отметить, что материалы его уголовного дела проходят под грифом «секретно».
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании гражданина России Александра Воробьева по подозрению в госизмене. Других подробностей на тот момент не было.
Справка
Александр Владимирович Воробьев родился 30 апреля 1980 г.
В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «Правоведение». В 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
В период с 2000 по 2005 год Воробьев А.В. работал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области.
В 2006—2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления.
С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.
В 2017 году Воробьев А.В. был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия.
С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента Российской Федерации Цуканова Н.Н.
В июле 2018 года назначен помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
В 2018 году Воробьев А.В. отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента Российской Федерации.
Является действительным государственным советником РФ третьего класса.
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