Задержанным по подозрению в госизмене оказался помощник полпреда президента РФ

Суд попросил арестовать Александра Воробьева, задержанного по подозрению в государственной измене.

В суде он заявил, что работает помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, пишет «Интерфакс».

На сайте УрФО, действительно, есть информация о Воробьеве. Он был назначен помощником в июле 2018 года.

Стоит отметить, что материалы его уголовного дела проходят под грифом «секретно».

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании гражданина России Александра Воробьева по подозрению в госизмене. Других подробностей на тот момент не было.