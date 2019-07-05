В Татарстане мужчина узнал о долге за соципотеку в полмиллиона рублей во время обзвона

Сотрудники Госжилфонда при президенте Татарстана в рамках работы по сбору задолженностей по соципотеке оповестили мужчину о долге в 500 тыс. рублей, о котором он услышал впервые. Об этом «Реальному времени» сообщили в фонде.

По словам мужчины, ежемесячно отдавал жене деньги на оплату соципотеки. Однако, как выяснилось, она без ведома мужа расходовала эти деньги на свое усмотрение.

В итоге у семьи образовался долг в полмиллиона рублей. Должник обязался оплатить долг в ближайшее время.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что Госжилфонд при президенте РТ разработал и направил на межведомственное согласование пакет документов с необходимыми изменениями для того, чтобы вернуть уже в этом году получателям соципотеки возможность ее погашения с использованием средств материнского капитала.