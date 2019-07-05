Центробанк сообщил о новом виде мошенничества через банкоматы

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы, который заключается в отмене транзакций с карты на карту.

Данный вид мошенничества основан «на несовершенстве сценариев обработки» таких переводов, говорится в «Обзоре основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году».

Сначала в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. Далее владелец банкомата инициирует операцию и одновременно направляет два авторизационных сообщения — банку-получателю и банку-отправителю. После того как отправителю приходит одобрение, выполняется фактический перевод. Затем банкомат запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных за операцию, однако он не дает согласия, и банк-инициатор отправляет сообщение о возврате в банк-отправитель и банк-получатель. «Заморозка» средств снимается, но средства уже выведены получателем.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что российские кредитные организации смогли побороть схему хищения денег с карточек клиентов. Он подчеркнул, что в стране скимминг сведен к нулю.