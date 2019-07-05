Главное к утру: задержание кассира Луизы Хайруллиной в Казани, проект нового плацкарта от РЖД, строительство уфимского кардиоцентра

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 5 июля.

Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в УЕФА документы, необходимые для заявки.

В Уфе стартовало возведение нового корпуса кардиоцентра за 2,6 млрд рублей. Завершить строительство планируется через два года. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Кассир из Салавата Луиза Хайруллина, подозреваемая в краже 23 млн рублей из отделения «Россельхозбанка», была обнаружена на съемной квартире в Казани. Задержание проводили сотрудники башкортостанского Управления ФСБ, а также МВД Башкирии и Татарстана. В ближайшее время Хайруллину доставят в Уфу.

Поставщики АвтоВАЗа продолжили работу с группой. С 5 июля предприятия в Тольятти и Ижевске возобновят работу. Производство было приостановлено 3 июля из-за срыва поставок автокомпонентов нижегородским заводом.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) показала проект нового варианта плацкартных вагонов. Разработчики предложили удлинить основные полки и отказаться от боковых.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») рассматривает возможность выхода на рынок авиатакси. Гендиректор холдинга Андрей Богинский считает, что этот сегмент начнет развиваться к 2025 году и готовиться нужно уже сейчас.