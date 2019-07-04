Итоги дня: поручение Мутко по обманутым дольщикам, причина пожара на глубоководном аппарате, Совет по предпринимательству

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 июля.

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову и правительству республики до 20 июля разобраться с причинами многочисленных обращений обманутых дольщиков региона к властям РФ. В казанском Кремле прокомментировали «Реальному времени» поручение Мутко. В Кремле подчеркнули, что к 2021 году намерены решить проблему всех обманутых дольщиков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что основной причиной происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ является пожар в аккумуляторном отсеке. 2 июля стало известно об инциденте на подводном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков. ЧП произошло в Баренцевом море.



Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха.



Сегодня прошел Совет по предпринимательству при президенте РТ, главы четырех муниципалитетов рассказывали о том, как они решают конкретные проблемы бизнеса в районах. Врио руководителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов останется секретарем Совета по предпринимательству при президенте РТ. Он будет занимать эту должность еще полгода, заявил на расширенном заседании совета глава республики Рустам Минниханов. Он отметил, что заместитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Венера Камалова находится «под прицелом нашим», она является одним из кандидатов на пост бизнес-омбудсмена.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с представителями деловых кругов Израиля в рамках двухдневного визита делегации в Казань.

В Татарстане назвали самые коррупционные сферы госслужбы и нарушения, за которые никто не ответил. Прокуратура республики выявила две сотни нарушений коррупционного характера в нормативных актах и законопроектах республики.



В казанском Кремле высказались о протестах имамов против видеокамер в мечетях.