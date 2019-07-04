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Заключительное заседание Госсовета пятого созыва пройдет 11 июля

16:27, 04.07.2019
Заключительное заседание Госсовета пятого созыва пройдет 11 июля
Фото: realnoevremya.ru

11 июля пройдет заключительное, сорок девятое, заседание Государственного совета пятого созыва. Решение было принято на заседании президиума парламента.

На повестку внесено 29 вопросов, в том числе восемь проектов республиканских законов (шесть законопроектов будут рассмотрены в первом чтении, два — во втором), три законодательные инициативы Государственного совета, 11 проектов федеральных законов и законодательных инициатив регионов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее татарстанское отделение партии «Единая Россия» представило в Центризбирком региона документы для выдвижения республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного совета РТ шестого созыва.

Напомним, выборы в Госсовет пройдут 8 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
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