Заключительное заседание Госсовета пятого созыва пройдет 11 июля

11 июля пройдет заключительное, сорок девятое, заседание Государственного совета пятого созыва. Решение было принято на заседании президиума парламента.

На повестку внесено 29 вопросов, в том числе восемь проектов республиканских законов (шесть законопроектов будут рассмотрены в первом чтении, два — во втором), три законодательные инициативы Государственного совета, 11 проектов федеральных законов и законодательных инициатив регионов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее татарстанское отделение партии «Единая Россия» представило в Центризбирком региона документы для выдвижения республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного совета РТ шестого созыва.

Напомним, выборы в Госсовет пройдут 8 сентября.