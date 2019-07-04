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МИД России опротестовал обозначение Курил в составе Японии

15:59, 04.07.2019
МИД России опротестовал обозначение Курил в составе Японии
Фото: ru.wikipedia.org / Витольд Муратов

Министерство иностранных дел России выразило протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как японская территория.

До этого на официальном сайте G20 было опубликовано видео, в котором Курилы были обозначены как часть Японии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в ноте указывается на «злоупотребление японской стороной функциями председателя» G20 в целях продвижения необоснованных территориальных притязаний к России, которые противоречат соответствующим документам, закрепляющим итоги Второй мировой войны, пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин исключил передачу Курил Японии.

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