МИД России опротестовал обозначение Курил в составе Японии

Министерство иностранных дел России выразило протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как японская территория.

До этого на официальном сайте G20 было опубликовано видео, в котором Курилы были обозначены как часть Японии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в ноте указывается на «злоупотребление японской стороной функциями председателя» G20 в целях продвижения необоснованных территориальных притязаний к России, которые противоречат соответствующим документам, закрепляющим итоги Второй мировой войны, пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин исключил передачу Курил Японии.