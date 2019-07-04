Беженцы из Украины Люльковичи, которые живут в Челнах, рассказали, как решили попросить помощи у Путина

Семья беженцев из Донбасса, проживающая в Набережных Челнах и дозвонившаяся 20 июня на Прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину, начала получать российское гражданство.



Трое детей Люльковичей первыми получили российские паспорта, остальные шесть членов семьи на очереди. Люльковичи рассказывают, что идея попросить о помощи в части получения российского гражданства у Путина пришла с подачи журналистов федерального канала.



— Ну не то чтобы мы сами это все придумали. Просто сначала готовили сюжет журналисты НТВ, а потом сам канал предложил нам сюжет не выпускать в эфир, а пустить его вопросом на Прямую линию с Владимиром Путиным. И наши знакомые, конечно, потом удивились: спрашивали нас, как так получилось, как смогли? Говорят: «Молодцы!» Рады за нас, что решился, наконец, этот вопрос, — говорят Люльковичи.

Подробности — в материале «Реального времени».

