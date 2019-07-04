Роспотребнадзор перечислил места, где в Казани нельзя купаться

Управление Роспотребнадзора по РТ исследовало воду нескольких водоемов Казани.

Оказалось, что вода не отвечает гигиеническим требованиям на пляже «Нижнее Заречье», то же самое касается озер Большое Лебяжье и Глубокое. Специалисты не рекомендуют купаться в этих водоемах. Администрации города направлено предложение установить аншлаги, запрещающие купание, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Кроме того, есть замечания к качеству воды у городских пляжей Зеленодольска, Альметьевска, Набережных Челнов, Лениногорска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в этом году для отдыха жителей и гостей города подготовили пять муниципальных пляжей, а также три организованных места отдыха.

