Азнакаевская больница заплатит пациенту, у которого после укола онемели пальцы рук, 142 тысячи рублей

Азнакаевский городской суд взыскал с местной ЦРБ 142 тысячи рублей в пользу пациента, у которого онемели пальцы рук после укола.

50 тысяч рублей — компенсация морального вреда, 45 тысяч — материальный ущерб (лекарства, лечение) и 47 тысяч — штраф. Об этом сообщает представитель пострадавшего, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». В декабре 2017 года жителю Азнакаево по назначению врача сделали внутривенную инъекцию. Через 10 минут у мужчины онемели пальцы на руке, была нарушена их функциональность и чувствительность. В результате пациент четыре месяца должен был получать новое лечение.

Эксперты страховой компании обнаружили многочисленные нарушения в действиях медиков. Например, специалисты зафиксировали необоснованное назначение лекарственной терапии.