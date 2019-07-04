Новости общества

15:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Азнакаевская больница заплатит пациенту, у которого после укола онемели пальцы рук, 142 тысячи рублей

14:25, 04.07.2019
Азнакаевская больница заплатит пациенту, у которого после укола онемели пальцы рук, 142 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

Азнакаевский городской суд взыскал с местной ЦРБ 142 тысячи рублей в пользу пациента, у которого онемели пальцы рук после укола.

50 тысяч рублей — компенсация морального вреда, 45 тысяч — материальный ущерб (лекарства, лечение) и 47 тысяч — штраф. Об этом сообщает представитель пострадавшего, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». В декабре 2017 года жителю Азнакаево по назначению врача сделали внутривенную инъекцию. Через 10 минут у мужчины онемели пальцы на руке, была нарушена их функциональность и чувствительность. В результате пациент четыре месяца должен был получать новое лечение.

Эксперты страховой компании обнаружили многочисленные нарушения в действиях медиков. Например, специалисты зафиксировали необоснованное назначение лекарственной терапии.

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров