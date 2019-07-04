Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области после жалобы Путину на воду

Прокуратура Тюменской области проверила информацию от жительницы села Каскара, которая во время «Прямой линии с Путиным» рассказала об отсутствии в населенном пункте водопровода.

Прокурорская проверка показала, что в регионе только 88,2% населения обеспечены питьевой водой, которая отвечает требованиям безопасности. Есть проблемы с обеспечением водой и у части жителей в селе Каскара. В адрес губернатора Александра Моора внесено представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение представления находится на контроле областной прокуратуры. Об этом сообщается на официальном портале прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии.

