Из выявленных Прокуратурой РТ у чиновников 56 случаев конфликта интересов увольнением закончился только один

Фото: Инна Серова

Свыше 5 530 нормативных актов и проектов документов проверила в I квартале Прокуратура РТ на коррупционную составляющую. Об этом сообщил сегодня на посвященной борьбе с коррупцией пресс-конференции в Госсовете РТ начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры РТ Риназ Латыпов.

«В 62 нормативных актах и 136 законопроектах были обнаружены коррупциогенные факторы», — сообщил он журналистам. Латыпов также отметил, что сложностью в деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, является отсутствие четко прописанных в законе инструкций: «В прошлом году было выявлено 56 фактов конфликта интересов, но лишь один человек был уволен по утрате доверия, поскольку закон не обязывает работодателя делать это».

Ранее «Реальное время» писало, что «Трансперенси Интернешнл» обнаружила у 25 депутатов Госсовета и Казгордумы, а также главы городского комитета ЖКХ признаки конфликта интересов.

Подробности с пресс-конференции — в сегодняшнем материале «Реального времени».