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Для предприятий малого и среднего бизнеса могут ввести индивидуальные кредитные рейтинги

12:29, 04.07.2019
Для предприятий малого и среднего бизнеса могут ввести индивидуальные кредитные рейтинги
Фото: pxhere.com

Банк России может ввести персональные кредитные рейтинги для компаний малого и среднего бизнеса.

«Думаем над развитием регтех-решений (регуляторные технологии, — прим. ред.), к примеру индивидуальных рейтингов гражданина или скорингов компаний малого и среднего бизнеса, которые могли бы разработать бюро кредитных историй или специализированные компании», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Минэкономразвития РФ разработало законопроект, предусматривающий оказание господдержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Экономика
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