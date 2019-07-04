Для предприятий малого и среднего бизнеса могут ввести индивидуальные кредитные рейтинги

Банк России может ввести персональные кредитные рейтинги для компаний малого и среднего бизнеса.



«Думаем над развитием регтех-решений (регуляторные технологии, — прим. ред.), к примеру индивидуальных рейтингов гражданина или скорингов компаний малого и среднего бизнеса, которые могли бы разработать бюро кредитных историй или специализированные компании», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Минэкономразвития РФ разработало законопроект, предусматривающий оказание господдержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.