В казанском Кремле прокомментировали помощь украинским беженцам в Набережных Челнах

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Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала «Реальному времени» вопрос ускоренного получения гражданства многодетной семьей Люлькович из Украины, обратившейся ранее на Прямую линию с Владимиром Путиным. Сейчас семья проживает в Набережных Челнах.

По ее словам, власти Татарстана не могут ускорить процесс самостоятельно, поскольку это федеральный вопрос: «Мы здесь не можем отслеживать исполнение деятельности федеральных органов власти. Да, есть решение президента Российской Федерации конкретно по семье Люлькович, которая у нас здесь проживает, и в масштабах всей страны в принципе всем тем, кто сталкивается с такой проблемой, найти варианты решения, чтобы упростить получение гражданства, несмотря на то, что они не входят в перечень населенных пунктов, которые определены как упрощенное гражданство».

Сейчас на уровне муниципалитета, идет работа на уровне министерства внутренних дел республики непосредственно с обратившейся к Путину семьей, добавила Галимова.

— Вы знаете, что три человека накануне получили паспорта, идет работа по другим. Связано это с необходимостью сбора документов — там есть процедура, сначала вид на жительство нужно получать, то есть она достаточно непростая. Тем не менее с учетом того, что прошло не так много времени, как вы видите, процесс действительно ускорен.

Галимова надеется, что в ближайшее время оставшиеся члены семьи также получат документы, и люди, которые также не могли получить гражданство ввиду таких обстоятельств, смогут получить документы в ускоренном порядке.

Со стороны республики проводится необходимая работа, подключились муниципальные власти: «Муниципалитет на Прямой линии — знал этот вопрос, но ввиду того, что это не наши полномочия, мы самостоятельно решить этот вопрос не могли. Здесь помогло решение Владимира Владимировича ускорить эти процессы в части того, чтобы быстрее решилось».